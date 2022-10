Vinicius: “Al Real Madrid per scrivere la storia. Benzema? Mi insegna e in futuro…”

Le parole dell'attaccante dei Blancos tra presente e futuro.

Redazione ITASportPress

Intervista a GOALper Vinicius Junior, attaccante del Brasile e del RealMadrid. Diversi i temi affrontati dal calciatore tra obiettivi personali e quelli di squadra.

"I miei numeri sempre migliori? Gli unici numeri che mi interessano sono quelli relativi ai titoli che posso vincere. Quello che cerco di fare è essere sempre al massimo per vincere con le più forti squadre del mondo", ha spiegato il calciatore. "Riguardo ai goal e agli assist ovviamente mi auguro di realizzarne in buon numero, magari come ho fatto nella scorsa stagione, ma conta di più ciò che faccio in campo ed il riuscire ad aiutare il più possibile la mia squadra", le parole di Vinicius.

Sul feeling con Benzema: "Cosa mi piace di più del giocare con lui? Penso tutto. Karim mi insegna molto ogni giorno ed io faccio di tutto affinché lui possa segnare tanti goal come nella passata stagione. Mi ha aiutato tanto ed io provo a ricambiare aiutandolo in campo. Dopo aver giocato per così tanto tempo con Cristiano, essere l’uomo di punta della squadra è molto importante per lui ed io sono felice di poterlo aiutare".

Parlando della rete in finale di Champions League dello scorso anno che ha permesso al Real Madrid di vincere il trofeo: "La mia preferita? Sicuramente ed è anche il più importante. E’ il goal che ho sognato per tanto tempo. Andare a segno in una finale di Champions League è molto bello, ma non voglio fermarmi qui, voglio continuare a fare tante cose importanti e a fare la storia nel più grande club del mondo”.

Sul futuro e gli obiettivi anche personali come il Pallone d'Oro: "Io continuo a lavorare per migliorarmi e per fare grandi cose per la mia squadra, la cosa più importante sono sempre i titoli collettivi. Se faremo bene come abbiamo fatto nella scorsa stagione, i bravi giocatori poi vinceranno anche quello a livello individuale".

E su come si vede tra cinque anni: "A Madrid. Sono sicuro di poter restare a lungo al Real. Questo vale per me e per i tanti giovani che fanno parte ora del gruppo: Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao… abbiamo un’ottima squadra adesso e tra tre o quattro anni sarà molto più forte".