Vinicius diventa ‘spagnolo’: “A Madrid e al Real sto bene. Voglio restare a lungo”

Buona notizia per il Real Madrid che libera un posto per extracomunitari grazie a Vinicius Junior che da poche ore è diventato a tutto gli effetti ufficialmente un cittadino spagnolo.

La legge in Spagna prevede, infatti, per i cittadini sudamericani la possibilità di richiedere la nazionalità dopo due anni di residenza legale. Nel caso dell'attaccante brasiliano, come annunciato dai Blancos in un comunicato ufficiale, questo è stato reso possibile con il match winner della passata edizione della Champions League che così ottenuto la cittadinanza.