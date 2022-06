Vinicius e Benzema, la promessa per il Mondiale: “Speriamo di trovarci in finale e…”

Compagni di club e rivali al prossimo Mondiale: Vinicius e Benzema si sono dati "appuntamento" alla finale di Qatar 2022.

Sono stati assoluti protagonisti della doppia cavalcata del Real Madrid in Liga e Champions League, tra qualche mese sperano di essere di nuovo insieme ma questa volta uno contro l'altro. Parliamo di Vinicius Jr e Karim Benzema che con Brasile e Francia sembrano essersi dati appuntamento per la finale del Mondiale in Qatar questo inverno.