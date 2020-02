Vinicius e quel ‘brasiliano’ di Hazard: “Fa sempre scherzi. Come Marcelo…”

Nonostante i problemi fisici avuti al suo arrivo al Real Madrid, pare proprio che Eden Hazard abbia subito trovato un grande feeling con i compagni, soprattutto quelli brasiliani. Lo ha rivelato l’attaccante verdeoro delle merengues Vinicius Jr. ai microfoni di Esporte Interativo.

COME NOI – “Come si trova Hazard negli spogliatoi? Abbiamo assolutamente ottimi rapporti. Anzi. Con noi brasiliani ha un feeling speciale. Praticamente è uno di noi. Fa sempre scherzi come Marcelo. Marcelo scherza sempre con tutti”, ha detto Vinicius che poi aggiunge: “E non sa neppure molto bene lo spagnolo. Quando lo imparerà meglio i nostri rapporti saranno ancora migliori”. E poi sui brasiliani e la squadra per le Olimpiadi, l’attaccante ha ammesso: “Sogno di essere chiamato e di vincere la medaglia d’oro per scrivere il mio nome nella storia della Selecao”.