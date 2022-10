Vinicius, le foto per strada si fanno solo con… le ragazze

Curiose immagini arrivano dai social: il brasiliano ha scelto di fare foto con le fan "respingendo" un ragazzo...

In forma in campo, ma a quanto pare in formissima anche fuori. Si fa per dire, ma le immagini diventate virali in queste che riguardano l'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius sono davvero curiose e divertenti.

L'attaccante Blancos è stato immortalato per le vie del centro mentre si dedicava a qualche fan che voleva scattarsi una foto con lui. Come si vede in un filmato condiviso su Tik Tok ma ripreso poi sugli altri social media, Vinicius ha "scelto" con chi scattare le foto e non stupisce che la preferenza sia andata... alle ragazze.

Le immagini, infatti, mostrano come prima una donna e poi un ragazzo abbiano provato a scattare una foto con lui ma anche come il campione brasiliano abbia accettato di farla solo con la prima mandando via, di fatto, l'uomo. Anche la foto successiva ha premiato un'altra ragazza con il fan maschio respinto con tanto di mano come a dire "ma dai vai via".

Il tutto è sembrato molto ironico e in toni sereni, ma il gesto di Vinicius è diventato virale. Chissà come l'avrà presa il giovane ragazzo...