Vinicius: “Real, riparti vincendo. Benzema mi dice sempre…”

Vinicius Junior , attaccante del Real Madrid , ha parlato al sito ufficiale della UEFA affrontando diversi temi legati all'inizio della nuova stagione. In particolare, il brasiliano ha detto la sua in vista della Supercoppa Europea del 10 agosto contro l'Eintracht Francoforte che metterà davanti i Blancos, vincitori della Champions, con i tedeschi, campioni dell'Europa League.

SFIDA - "È fondamentale riuscire a vincere più partite possibili, specie se si tratta di titoli così importanti. Andremo con tutta la voglia che abbiamo di vincere il primo titolo della stagione, come da DNA del club. Abbiamo giocatori che sanno affrontare sfide come la Champions League", ha detto Vinicius .

CHAMPIONS - A proposito del cammino in Champions, tra rimonta al City e finale: "Certe partite diventano come le montagne russe con tante emozioni ma sappiamo come portarle dalla nostra parte. Rodrygo è entrato e ha segnato i due gol che ci hanno portato in finale: è stato il momento più importante dell'intera competizione". Sulla finale, invece: "Era giusto coronare con una vittoria la meravigliosa stagione. Il gol è stata una sensazione irripetibile, indescrivibile. Non ho modo di spiegarlo, chi ha giocato sa quanto ti possa rendere felice".