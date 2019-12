Vinicius: “Un nuovo tatuaggio? Devo chiedere il permesso a… papà”

Un tatuaggio solo dopo aver raggiunto un traguardo importante. Questo l’accordo che l’attaccante del Real Madrid Vinicius aveva ‘stipulato’… con suo padre.

Un tattoo dopo la prima apparizione da professionista, uno alla prima rete, un altro per la convocazione col suo Brasile fino, forse, ad un quarto, l’ultimo, dopo la prima rete in Champions League. A segno nella gara contro il Brugge, nell’ultimo turno di coppa, il campioncino brasiliano ha risposto curiosamente ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva, appunto, se si sarebbe fatto un tatuaggio per l’occasione.

PERMESSO – Da lì, ecco la risposta ironica, ma non troppo, di Vinicius. Come riporta Goal, infatti, il brasiliano ha commentato: “Se mi farò il tatuaggio? Beh, prima evo chiedere il permesso a mio padre…”. Il giovane sembra voler mantenere fede al suo accordo e prima di fare qualsiasi cosa, chiederà l’approvazione di suo papà…

Lo stesso Vinicius ha voluto commentare il proprio momento e LE DIFFICOLTA’ AVUTE A SBLOCCARSI.