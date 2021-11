Vinicius, un rinnovo “galactico” con il Real Madrid: cifre triplicate

L'attaccante verso il rinnovo: "Non importa quanto guadagnerò. Conta essere nel club migliore del mondo"

Il Real Madrid è pronto a blindare Vinicius . La stella brasiliana, assoluta protagonista delle ultime uscite dei Blancos, ha un contratto in scadenza nel 2024 e ben presto potrebbe ricevere la chiamata del patron Florentino Perez per prolungare l'accordo.

Dalle prime indiscrezioni riportate da TNT Brasile e da Marca, il Real Madrid sarebbe pronto ad una maxi offerta per rendere l'attaccante tra i giocatori più pagati del club. Al momento Vinicius guadagna 3.5 milioni di euro lordi a stagione non avendo mai cambiato il suo contratto da quando era stato acquistato dal Flamengo. L'ipotesi è che tale contratto venga ben presto trasformato in uno decisamente più ricco. Si parla di 10 milioni lordi l'anno. Praticamente una cifra triplicata.