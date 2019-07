Vissel Kobe, altro colpo dall’Europa: Vermaelen ad un passo

Thomas Vermaelen sarà il prossimo colpo del Vissel Kobe, squadra del campionato giapponese. Il belga seguirà le orme di Iniesta, Villa e Sergi Samper.

Come riporta Goal, il classe ’85 si trova già a Kobe dove nelle prossime ore firmerà ufficialmente. Il calciatore ex Arsenal, Roma e Barcellona er svincolato e si ha optato per una nuova esperienza calcistica e di vita nella J1 League dove militano altre vecchie conoscenze del calcio europeo. Oltre ai sopracitati, anche Lukas Podolski e Fernando Torres, alla sua ultima stagione da professionista.

All’età di 34 anni, Vermaelen forse chiuderà la sua carriera proprio al Vissel Kobe. Nella vecchia esperienza al Barcellona aveva totalizzato 53 presenze dal 2016 al 2019. A causa di alcuni problemi fisici, il belga non è mai riuscito ad imporsi ai massimi livelli.