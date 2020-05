Vissel Kobe, effetto Iniesta: entrate record per il club giapponese

Numeri da record per il Vissel Kobe, squadra che milita nel campionato giapponese. Il merito? Di Andrés Iniesta. L’arrivo del centrocampista ex Barcellona è stata una vera e propria manna dal cielo per il club che ha raggiunto quota 106 milioni di dollari di utile nell’anno fiscare chiuso lo scorso 31 marzo.

Mai una squadra della J-League aveva incassato tali cifre. I profitti del Vissel Kobe nel 2019 sono un record assoluto e hanno battuto i profitti del precedente anno chiuso con un utile di 90 milioni di dollari. La stampa sportiva del Paese attribuisce questo aumento di entrate al cosiddetto “effetto Iniesta”, il cui acquisto da parte del club giapponese ha suscitato l’interesse di fan e sponsor. Oltre ad essere il cervello della squadra sul campo, Iniesta ha rappresentato la vera punta di diamante anche da punto di vista del marketing.