Vissel Kobe, Iniesta festeggia la Supercoppa del Giappone: è il suo 37esimo titolo in carriera

Iniesta ‘sul tetto’ del Giappone. Il centrocampista del Vissel Kobe festeggia la vittoria della Supercoppa giapponese dopo la finalissima vinta ai rigori contro Yokohama Marinos. Grande festa per la squadra e per lo spagnolo che, come riporta Mundo Deportivo, alza al cielo il suo personalissimo 37esimo titolo in carriera.

Un risultato arrivato dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e la lotteria dei calci di rigore. Il centrocampista raggiunge quindi quota 37 trionfi di cui 32 con il Barcellona, un campionato del Mondo con la Spagna e due campionato d’Europa. A cui si aggiungono i più recenti trofei ottenuti in Giappone: la coppa Imperatore e la Supercoppa giapponese.