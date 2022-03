Vitesse, il patron russo vende il club

L'invasione russa in Ucraina ha fatto prendere questa decisione

L'uomo d'affari russo Valery Oif ha deciso di vendere il Vitesse, avversario della Roma in Conference League, e di lasciare immediatamente il consiglio di sorveglianza del club. “È molto doloroso per me dire addio al Vitesse, ma nella situazione attuale sto prendendo questa decisione difficile nell'interesse del club, dei dipendenti, dei tifosi, degli sponsor e di altre parti interessate. Ripenso a un periodo speciale in cui mi sono sempre sentito molto legato al club e ho goduto di grandi prestazioni. Il Vitesse è nel mio cuore e questo sarà sempre vero per il club e i tifosi", ha detto Oif in una nota sul sito web del club.