Vitoria Guimaraes multato per cori razzisti a Marega, ma la cifra fa discutere…

Dopo il brutto episodio di razzismo nei confronti dell’attaccante del Porto Moussa Marega, il Vitoria Guimaraes è stato punito con una multa, ma la cifra fa molto discutere specie se paragonata con quella di un’altra ammenda per aver rovinato l’impianto con lancio di seggiolini e l’uso di materiale pirotecnico.

DIFFERENZA – Come riportano i media portoghesi, infatti, al Vitoria Guimaraes è stata inflitta una multa da soli 714 euro per i cori razzisti nei confronti dell’attaccante rivale Marega durante il match contro il Porto una cifra che messa a confronto con il totale da 17.227 euro che comprende anche i danni alla tribuna (7140 euro), il possesso dei fumogeni (4017 euro) e il lancio di questi (2678 euro) sembra un’inezia. Lo stesso attaccante aveva esposto i suoi dubbi sulla mancanza di attenzione e protezione dei giocatori che subiscono certi attacchi a sfondo razzista. La multa, purtroppo, sembra confermare quantomeno una mancanza di delicatezza per un tema molto importante.