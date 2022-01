Vola l’Adana Demirspor di Montella: batte il Fenerbahce e sogna l’Europa…

A segno anche l'ex Napoli Inler

13 punti nelle ultime cinque partite disputate. Vincenzo Montella vola con il suo Adana Demirspor. Anche senza Mario Balotelli, out ancora perché positivo per il Covid, la squadra turca vince la sfida di lusso contro il più quotato Fenerbahce e si porta in quarta posizione che varrebbe l'accesso ai preliminari di Conference League.