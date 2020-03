Watford, che tegola! Rottura del crociato per Deulofeu

Dopo la gioia per la storica vittoria sul Liverpool, ecco che il Watford deve fare i conti con il bruttissimo infortunio che ha colpito Gerard Deulofeu. L’ex esterno offensivo del Milan è uscito in barella dal match di Vicarage Road e ha avuto bisogno anche dell’ossigeno. Già in presa diretta l’infortunio era sembrato serissimo e ora arriva l’ufficialità del club.

CROCIATO KO – Tramite un annuncio apparso sul sito ufficiale, il club ha confermato che Deulofeu ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e i tempi di recupero sono abbastanza lunghi. Certo è che la stagione dello spagnolo termina qui. A commentare la vicenda è intervenuto anche Nigel Pearson, manager del Watford: “Sfortunatamente per noi e per lui, gli esami mostrano che starà fuori per il resto della stagione. Sicuramente ci mancherà, ma allo stesso tempo è importante restare positivi. E’ ovvio che daremo a Geri tutto il supporto di cui ha bisogno per un completo recupero”.