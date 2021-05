Watford, complimenti speciali di Elton John: “Pozzo lavoro incredibile. Ho la squada nel cuore”

Il noto artista è presidente onorario del club promosso in Premier League

Promosso in Premier League nelle scorse settimane, il Watford ha potuto riabbracciare il suo presidente onorario Sir Elton John , leggenda della musica, oltre che grandissimo tifoso della squadra inglese tornata nella massima serie dopo un anno in seconda divisione. Dalle pagine del sito ufficiale degli Hornets arrivano le parole al miele del noto artista che da sempre accompagna la squadra del patron Pozzo.

GRANDE FORZA - "Quando arrivo al Watford adesso hai subito l’impressione di entrare a far parte di un vero club di Premier League. Gino Pozzo ha fatto un lavoro incredibile e Scott Duxbury (CEO della società ndr) è stato fantastico. Con lui parlo almeno due o tre volte la settimana ed è, molto probabilmente, una cosa che odia, soprattutto quando perdiamo. Lo scorso anno non meritavamo di scendere dalla Premier League, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Ma risalire quest’anno è stato molto difficile ma meritato".

AMORE - "Cosa posso aggiungere? Questo club è nel mio cuore, nella mia anima, non puoi liberartene", ha proseguito Elton John. "La mia passione per questo club non è mai morta e sono così orgoglioso del lavoro svolto dalla società. Questa stagione è frutto del grande lavoro. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Sono felice, davvero. Sono tanto felice".