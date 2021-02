Watford il club inglese dei figli d’arte: dopo Wise e Pochettino anche Bergkamp jr.

L’attaccante Mitchel Bergkamp , figlio dell’ex calciatore dell’Inter Dennis Bergkamp, ​​si è unito alla squadra del Watford. Il 22enne olandese ha firmato un contratto per un periodo di sei mesi ed è arrivato a parametro zero dopo l’esperienza alle giovanili dell’Almere City. Lo riporta il sito ufficiale del club dell’ex Milan Blisset. Bergkamp Jr giocherà per il Watford U23 e non per la prima squadra. Mitchell Bergkamp non è il primo figlio di ex calciatori famosi a giocare per il Watford. In organico c’è anche il 21enne Henry Wise, figlio dell’ex del Chelsea Dennis Wise. Inoltre, Maurizio Pochettino, il più giovane , figlio del tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino , si è recentemente unito ai “calabroni”.