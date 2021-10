Watford, Ranieri ha firmato un biennale

Il tecnico inizia la sua quarta avventura in Inghilterra

Il tecnico Claudio Ranieri torna ad allenare in Premier League. Il Watford ha ufficializzato l'ex mister della Sampdoria che ha sottoscritto un contratto biennale. Per Ranieri, 69 anni, questa è la sua quarta esperienza in Premier League. In precedenza ha allenato Chelsea, Leicester e Fulham. Al Watford, Ranieri succede a Hisco Muñoz, esonerato il 3 ottobre con la squadra che ha conquistato due vittorie nei primi 7 turni di Premier League e si trova al 15° posto in classifica con 7 punti.