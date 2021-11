Watford, Ranieri: “Ronaldo un problema? Con me giocherebbe sempre”

Domani il Watford sfida il Manchester United e il tecnico Ranieri ha presentato il match in sala stampa

CALENDARIO DIFFICILE - Sul calendario piuttosto complicato del suo Watford, Ranieri ha rivelato: "Ci sono stati dieci giorni a disposizione per lavorare, questo ci ha permesso di allenarci e migliorare dal punto di vista fisico e tattico. Non sono riuscito ad avere tutta la rosa a disposizione ma chi è rimasto si è comportato bene. Ora non resta altro che scegliere la migliore formazione possibile da mandare in campo e per questo mi prenderò tutto il tempo necessario. La sosta mi ha permesso di conoscere meglio i giocatori e ritengo di avere un ottima squadra".