Watford, Sarr rivela: “In passato ho detto no al Barcellona”

I giocatori che hanno detto no al Barcellona si contano sulle dita di una mano. Difficile rifiutare la corte di uno dei club più ricchi e titolati del mondo. In fondo, giocare al fianco Messi e compagni non dev’essere una cosa che capita tutti i giorni. Eppure, nonostante tutto, alcuni hanno rifiutato.

ISMAILA SARR – Tra questi troviamo anche Ismaile Sarr, attaccante del Watford che nei giorni scorsi si prese la scena segnando una doppietta al Liverpool ponendo fine alla sontuosa marcia dei Reds. Il giocatore 22enne ha rivelato a Mundo Deportivo che nel 2017, quando giocava nel Metz, disse di no all’offerta blaugrana. Il motivo l’ha spiegato lo stesso attaccante: “Scelsi il Rennes e non il Barcellona perché volevo giocare e non finire in panchina o addirittura nella squadra B“. In quell’anno il Barça offrì ben 17 milioni per accaparrarsi il giocatore.