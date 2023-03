Watford, decurtati gli stipendi dei dipendenti: la decisione fa scalpore

Staff e giocatori del Watford, formazione inglese attualmente al decimo posto in Championship (la Serie B inglese), si sono visti togliere dallo stipendio mensile circa 300 sterline (336 euro).

Secondo il Daily Mail la decurtazione è avvenuta senza informare prima i dipendenti e senza che questi abbiano dato prima il loro consenso. Questa si è resa necessaria, dal punto di vista della società, per il cibo consumato al centro sportivo. C’è stato quindi grande stupore e un po’ di rabbia fra i dipendenti del club che non si aspettavano una decisione del genere, anzi, davano per scontato fosse normale consumare i pasti all'interno della sede del club. E' stato poi rivelato che vari componenti dello staff hanno poi preferito ripiegare su un fast food vicino al centro sportivo piuttosto che continuare a mangiare lì.