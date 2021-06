Wayne Rooney torna a giocare… per beneficenza

L'ex leggenda inglese indosserà nuovamente t-shirt e scarpini da gioco

Redazione ITASportPress

Wayne Rooney torna a giocare. Lo storico ex attaccante inglese, ora allenatore del Derby County, vestirà nuovamente i panni del calciatore e lo farà, questa volta, per beneficenza. Come riporta il Daily Mail, infatti, l'ex leggenda del Manchester United rispetto all'anno scorso, quando aveva fatto il mister, giocherà nel match di settembre in occasione del Soccer Aid 2021, la sfida tra le leggende inglesi e le celebrità di tutto il il mondo.

Rooney non sarà certo solo. Infatti, come afferma il tabloid, anche tanti altri ex calciatori prenderanno parte alla partita di beneficenza. Ci saranno Gary Neville, Paul Scholes e Fara Williams. Ma anche Micah Richards e Usain Bolt che, però, giocheranno nel team opposto a quello di Rooney.

Lo stesso ex Red Devils ha confermato la sua partecipazione da 'giocatore': "Indossare la maglia dell'Inghilterra è sempre speciale, quindi sono assolutamente felice di farlo di nuovo in occasione del Soccer Aid for Unicef. Gestire la squadra inglese l'anno scorso è stato fantastico, ma stare con i giocatori mi ha fatto venire voglia di allacciarmi di nuovo le scarpe. Ora ho questa possibilità, un'ultima volta...".