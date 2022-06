Wellington Paulista alla Suarez: morso all’avversario ma… è tutto “un gioco”

Episodio davvero incredibile avvenuto durante il match America MG-Cearà , nel Brasilerao. Wellington Paulista , attaccante della squadra di casa, ha morso alla spalla il difensore ospite Messias . Il tutto, per giunta, davanti agli occhi dell'arbitro.

Il suo gesto ha ricordato quello che era avvenuto nel 2014 tra Luis Suarez e Giorgio Chiellini in Italia-Uruguay. I media locali tra cui Globo hanno provato a ricostruire quanto accaduto e prendendo spunto dalle parole di chi quel morso lo ha subito hanno capito che, invece, sarebbe stato un gesto "giocoso".

Messias, il calciatore del Cearà che si è beccato "il fallo" dal rivale ha infatti detto: "È stata una questione di gioco, un contrasto leggermente più forte, il giocatore pensa che sarà malvagio, ma non lo è. Non c'è mai malizia, è una sana polemica, lì non ha creato confusione", le parole del giocatore. Se lo dice lui...