Wenger, dubbi sul Liverpool: “Momento difficile da capire. E Darwin Nunez in panchina…”

10 punti in classifica in Premier League dopo sette partite giocate. -11 dalla vetta occupata dall'Arsenal (con una gara in più giocata). Parliamo del Liverpool di Jurgen Klopp che sta trovando molte difficoltà in questo avvio di stagione. Intervenuto a beINSPORTS, Arsene Wenger, ex allenatore dei Gunners, ha detto la sua proprio sui Reds e le loro problematiche.