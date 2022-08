Wenger elogia Ramsey: “E’ un valore aggiunto per il Nizza”

Aaron Ramsey ha iniziato la sua nuova avventura al Nizza. Il gallese, dopo le difficili esperienze con Juventus e Rangers, si è trasferito al club francese con il quale sembra abbia avuto un ottimo impatto andando anche in gol all'esordio in Ligue 1. Arsene Wenger, che lo ha allenato ai tempi dell'Arsenal, è andato a trovarlo nel ritiro del suo nuovo club e ha speso parole importanti per lui: