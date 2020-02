Wenger, non solo Arsenal: sarebbe candidato alla presidenza del Rennes

Non solo le voci di un possibile clamoroso ritorno all’Arsenal, per Arsene Wenger potrebbero aprirsi le porte per diventare addirittura presidente di un club. Secondo quanto riporta L’Equipe che viene ripresa anche da diversi tabloid britannici e non solo, l’ex manager dei Gunners sarebbe stato scelto per diventare il nuovo numero uno del Rennes, club di Ligue 1.

Secondo quanto riferito, il Rennes sarebbe desideroso di usare la sua esperienza in un ruolo molto importante. La famiglia Pinault, proprietaria del Rennes, avrebbe scelto Wenger come nuovo presidente. Non una posizione di pura facciata, perché secondo quanto si apprende a Wenger verrebbe data piena carta bianca anche nei ruolo di direttore sportivo e dunque il controllo della gestione quotidiana della società dentro e fuori dal campo. Lo scorso venerdì il Rennes ha annunciato che il presidente Oliver Letang avrebbe lasciato il club con effetto immediato ma senza fornire ulteriori dettagli. Il nome di Wenger darebbe lustro alla società. Se dovesse accettare, il francese tornerebbe con un ruolo attivo nel mondo del calcio dopo i 22 anni vissuti in Premier League con l’Arsenal.