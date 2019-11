Wenger rivela: “Quando ero all’Arsenal provai a prendere Messi, Piqué e Fabregas…”

Accostato alla panchina del Bayern Monaco, Arsene Wenger si gode il riposo dopo i 22 anni alla guida dell’Arsenal e nelle vesti di commentatore, ha raccontato a beInSports alcuni retroscena legati al suo periodo in Gunners.

In modo particolare, il francese ha parlato di mercato e di un tentativo fatto per tre calciatori che avrebbero poi scritto pagine importanti della storia del calcio europeo.

TRIS – Alla domanda se l’Arsenal fosse stato vicino a prendere qualche giocatore importante, Wenger ha risposto: “Abbiamo provato a prendere Messi. Ma anche Piqué e Fabregas“. “Ma erano già troppo grandi e importanti per venire”. E ancora su Messi: “Era il 2006, quando giocammo la finale di Champions contro il Barcellona. Messi era infortunato ma era già un fenomeno. E parliamo di 13 anni fa ormai… Quello che ha fatto Messi è incredibile”.

FUTURO – E rispondendo alle voci che lo vogliono sulla panchina del Bayern Monaco, Wenger ha ribadito: “Non sono un candidato. Sono stato accostato ai tedeschi, ma confermo che non sono in corsa per la guida del club”.