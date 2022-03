Wenger: “Salah è un mix tra Cristiano Ronaldo e Messi…”

Il parere dell'ex allenatore

Ancora in corsa per la Champions League dopo aver superato agli ottavi l'Inter, sempre più vicini al Manchester City in Premier League. Il Liverpool prosegue la sua ottima stagione e lo fa anche per merito delle prestazioni di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano, dopo aver sfiorato la vittoria della Coppa d'Africa con la sua Nazionale, si è rituffato nelle sfide con i Reds nonostante qualche piccolo "fastidio" derivante dal rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.