Wenger: “Se Mbappé fosse nato in Camerun, non sarebbe diventato questo”

Nelle ultime ore hanno fatto discutere le parole di Arsene Wenger sulle origine africane di Kylian Mbappé. L'attuale dirigente della FIFA, ha parlato a Friburgo qualche giorno fa e stanno facendo discutere le sue parole soprattutto dopo il comunicato della CONMEBOL. "Kylian Mbappé ha origini africane, ma si è allenato in Europa. Se fosse nato in Camerun, non sarebbe diventato questo giocatore. C’è l’Europa e il resto del mondo, e il resto del mondo ha bisogno di aiuto, altrimenti perderemo troppo talent". queste le dichiarazioni di Wenger.