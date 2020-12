Wenger sta con Ozil: “Lui un artista. Ci sono diversi modi per costruire una squadra…”

Separato in casa e fuori dal progetto di Arteta. Non certo un bel momento per Mesut Ozil che in maglia Arsenal non sembra avere alcuna possibilità di tornare protagonista. In ogni caso, il trequartista tedesco pare avere un alleato speciale: Arsene Wenger, storico ex manager dei Gunners. Parlando a ESPN, il francese ha preso le difese del suo ex calciatore elogiandone le qualità e non solo.

Wenger difende Ozil: “Lui un artista”

“Non ci sono mai stati problemi con Ozil. È sempre stato un ragazzo con qualità creative speciali e aveva bisogno di creatività nel team”, ha detto Wenger ripercorrendo i tempi passati all’Arsenal con il tedesco. “Ozil è un artista e questi ragazzi sono un po’ più sensibili. Hanno bisogno di supporto e di un ambiente che li ispiri a dare il meglio”.

E poi il consiglio che sa tanto di frecciata all’Arsenal: “Ci sono due modi per costruire una squadra di calcio: in un caso costringi tutti a fare la stessa cosa. Pari lavoro intenso, lavoro di difesa; poi c’è la soluzione del compromesso. Se hai un giocatore creativo e poco difensivo, puoi costruire una squadra attorno a lui. Ciò compenserà alcuni degli svantaggi. Questo è qualcosa a cui pensare”.