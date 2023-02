Wenger stronca il Tottenham di Conte: “Senza qualità e tanti soldi spesi”

La sconfitta in Champions League contro il Milan ha portato tante critiche al Tottenham di Antonio Conte . A parlare degli Spurs è stato Arsene Wenger , storico ex manager dell'Arsenal, che a beIN Sports non ha usato mezze misure per commentare l'operato della formazione inglese, non solo nella sfida degli ottavi d'andata di Coppa.

"Onestamente non metto in dubbio l'impegno di Conte. Ha allenato in Premier, in Italia e ancora in Premier. Credo fortemente che sia legato alla causa ma questa squadra non è il Tottenham", ha detto Wenger. "Personalmente dico che questa squadra non convince. Non ha abbastanza qualità nonostante abbiano investito e speso molti soldi. Ha già perso 8 partite in Premier League. Quando vuoi giocare al massimo livello non puoi perdere otto partite su 22. Hanno perso anche contro il Leicester 4-1 e non parliamo di una squadra così forte. Questa squadra non ha ritmo, non cambia passo e non è in grado di competere a livello fisico. Detto questo, in Europa credo possa giocarsela contro tutti".