Werder Brema-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv

La squadra di casa cerca un risultato positivo contro i più quotati rivali, campioni in carica della Bundesliga. Se mister Ole Werner potrebbe affidarsi a Kownacki, Ducksch e Fullkrug in attacco, mister Tuchel dovrebbe mettere in campo diversi pezzi pregiati come il neo arrivato Harry Kane.

Il centravanti inglese, prelevato dal Tottenham per oltre 100 milioni, avrà quasi certamente spazio nella formazione titolare dei bavaresi che vorranno riscattare la sconfitta in Supercoppa di Germania contro il Lipsia che è costata il primo titolo stagionale. Tra i titolari anche Kim, ex Napoli, al centro della difesa con De Ligt.

La partita tra Werder e Bayern, valida per la prima giornata della Bundesliga 2023-24, potrà essere vista anche in diretta tv e streaming. Il match verrà trasmesso da Sky in tv e in streaming con Sky Go. Disponibile anche l'opzione NOW anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche quelle che potrebbero essere le formazioni del match:

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch, Fullkrug. ALLENATORE: Ole Werner

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Kim, de Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. ALLENATORE: Thomas Tuchel