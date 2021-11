Werder Brema, presenta certificato falso di vaccinazione: si è dimesso il tecnico

Il club dei Musicanti adesso deve trovare il sostituto

Il Werder Brema ha annunciato le dimissioni dell'allenatore Marcus Anfang. Il club anseatico che milita nella seconda divisione tedesca ha accolto la decisione del tecnico che aveva presentato un falso certificato di vaccinazione. "A causa della situazione estremamente tesa per il club, la squadra, la mia famiglia e me stesso, ho deciso terminare immediatamente il mio lavoro come allenatore del Werder Bremen", ha detto Anfang prima di andare via da Brema.