Werner: “Al Chelsea avevo perso il divertimento. Era giusto cambiare”

DIVERTIMENTO - "Per me, la gioia di giocare a calcio viene prima di tutto. Ho avuto successo al Chelsea, ma la gioia di giocare verso la fine della mia esperienza lì ha iniziato a svanire", ha detto Werner. "Il motivo è che ho smesso di giocare regolarmente. Penso che il sistema di gioco dell'allenatore non mi andasse molto bene. Quindi era chiaro per me che era necessario un nuovo passo. Ho un'età in cui mi piacerebbe giocare il più possibile. Il Chelsea è il più grande successo della mia carriera e sarà sempre un club speciale per me. Continuerò anche a rimanere in contatto con molti dei giocatori della squadra ma dovevo cambiare".