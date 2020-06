Werner al Chelsea la conferma arriva… da 3 calciatori blues

Timo Werner al Chelsea è ormai cosa fatta. Nelle scorse ore la notizia ha rimbalzato per tutti i quotidiani e siti online di calcio. L’attaccante del Lipsia è prossimo al passaggio al club di Londra. Ancora nessun annuncio ufficiale ma dalle indiscrezioni sembra proprio che la squadra guidata da Lampard si sia assicurata il centravanti 24enne previo pagamento della clausola di rescissione da 60 milioni di euro.

Un ulteriore indizio sarebbe arrivato da tre calciatori del Chelsea che sui social avrebbero apprezzato un fotomontaggio del noto account 433, sempre molto vicino all’attualità calcistica, che evidenziava appunto Werner con la divisa dei blues. Un like galeotto è scappato a Rudiger, suo connazionale, e successivamente anche a Tammy Abraham e Kepa Arrizabalaga. Per il tedesco sarebbe pronto un contratto quinquennale per la gioia di quelli che saranno i suoi prossimo compagni di squadra.