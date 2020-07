Werner al Chelsea porta anche… Kai Havertz

In casa Chelsea sembra funzionare così: i giocatori fanno il mercato e convincono i colleghi a firmare per il blues. Dopo Rudiger che avrebbe dato una mano al club di Londra per far firmare Werner, ecco proprio l’attaccante mettere lo zampino sul possibile affare Kai Havertz.

Havertz: Werner prova a convincerlo

Il Chelsea vuole aggiungere un altro colpo stellare dopo aver preso Ziyech e Werner: il modo migliore per cancellare il blocco delle ultime sessioni di mercato e per rilanciare con una grande campagna acquisti. Dalla Germania confermano che la volontà di Havertz sia quella di scegliere i blues, grazie anche ai contatti con l’agente in stato avanzato e… allo zampino di Werner. Infatti, da quanto si apprende il 21enne calciatore è attratto dal progetto blues e avrebbe ricevuto delle pressioni anche dal centravanti ex Lipsia per unirsi alla società di Londra. Sarebbe proprio questo uno dei motivi che spingerebbero Havertz a firmare col Chelsea. In questa stagione il campioncino del Bayer Leverkusen ha segnato 15 gol e siglato 8 assist in 39 partite considerando tutti i tornei.

