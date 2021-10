Werner e le critiche: “Se le avessi ascoltate non avrei potuto più giocare”

L'attaccante ha ritrovato il feeling con il gol

Redazione ITASportPress

Timo Werner di nuovo protagonista, non solo dei rumors di mercato, ma anche per le sue prestazioni in campo. L'attaccante tedesco del Chelsea è tornato al gol e sta confermando le sue qualità anche con la Nazionale. Dopo un periodo davvero lungo di digiuno, l'ex bomber del Lipsia si sta facendo notare per le marcature: le ultime, le due con la sua Germania che hanno messo di nuovo a tacere le tante critiche.

Proprio delle accuse sulla sua abilità e sulle sue doti sono state all'ordine del giorno sui media ma Werner, per sua stessa ammissione, non le ha mai ascoltate. Come riportato dal Sun, infatti, il tedesco ha ammesso: "Le critiche? Ho dovuto ignorarle. Ho dovuto far finta di nulla perché altrimenti, se ci avessi pensato, avrei dovuto smettere di giocare. Non avrei potuto più giocare a pallone".

E a quanto pare alla fine il centravanti ha avuto ragione: "Sapevo che i gol sarebbero arrivati. Dovevo solo continuare a lavorare. La fiducia in Nazionale? Se sento fiducia, e so che ce l'ho, so anche che farò bene. Per me è importante sentire la fiducia del mister".