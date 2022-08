Werner, idee chiare per ritorno al Lipsia: “Voglio essere il primo a fare 100 gol”

Tornato in Germania, l'attaccante ha bene in mente il suo obiettivo.

Prime parole ufficiali da parte di Timo Werner , dopo il suo ritorno al Lipsia . L'attaccante tedesco, dopo l'esperienza al Chelsea, ha optato per tornare "a casa" dove in passato, e fino solamente a due anni fa, aveva fatto grandi cose.

"Sono grato al Chelsea per questi due anni in cui ho vinto la Champions League. L'esperienza di giocare all'estero ha aiutato me e la mia carriera. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e non vedo l'ora di ritrovare i tifosi del Lipsia. Voglio diventare il primo giocatore a raggiungere le 100 reti con questa squadra".