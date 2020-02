Werner: “Il Liverpool? È la squadra più forte del mondo, orgoglioso del loro interesse…”

Con una sua rete dal dischetto, ha permesso al Lipsia di espugnare il campo del Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stiamo parlando di Timo Werner, attaccante seguito con grande attenzione dal Liverpool. E proprio dei Reds, ai microfoni di BT Sport, il giocatore ha parlato dopo la gara con gli Spurs.

ORGOGLIO – “Il Liverpool è la migliore squadra del mondo in questo momento, sono orgoglioso del loro interesse. E’ un piacere, ma so che loro hanno molti buoni giocatori ed io devo migliorare ancora per arrivare a quei livelli”.