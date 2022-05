Werner: “Potevo andare al Liverpool ma non mi pento di aver scelto il Chelsea”

Parla l'attaccante tedesco

Timo Werner si racconta ai microfoni dell' EveningStandard . L'attaccante tedesco del Chelsea si è soffermato su diversi aspetti della sua vita calcistica. Dalla decisione di andare a Londra dal Lipsia ai commenti sul suo attuale mister Tuchel e non solo.

Il giovane centravanti ha avuto modo di raccontare che, prima del suo sì al club Blues, c'era stata un approccio anche del Liverpool di Jurgen Klopp, manager che apprezza moltissimo. "Sì, quando dovevo lasciare il Lipsia c'era stato qualcosa col Liverpool. Avevo in mente i Reds ma ho scelto il Chelsea. Direi che ho fatto la scelta giusta dato che l'anno scorso abbiamo vinto la Champions League", ha detto Werner .

Poi sugli allenatori: "Klopp è sicuramente uno dei migliori allenatori tedeschi. Non voglio sminuire il nostro mister, ma negli ultimi anni ha vinto più trofei. Jurgen ha una personalità molto piacevole: ai tedeschi piace questo tipo di personaggio, perché sembra sempre allegro. I tedeschi amano persone come Jurgen Klopp e Thomas Müller: sono amichevoli e accomodanti. Dicono quello che pensano e la sincerità è importante".

Poi, complimenti anche per Tuchel: "Credo che adesso quando parli di chi sono gli allenatori migliori dici Klopp, Tuche e Guardiola. Non penso te ne vengano in mente altri".