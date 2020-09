Werner, sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea

Timo Werner al Chelsea dopo un lungo corteggiamento di diversi club. L’attaccante tedesco ex Lipsia aveva tanti “ammiratori” ma ha scelto Londra e soprattutto Frank Lampard per il suo futuro. La Bild svela un curioso retroscena sul suo trasferimento e un no illustre detto persino a Guardiola.

Werner: no al Manchester City e a Guardiola

Lo ha sempre detto anche il diretto interessato. Il Chelsea di Lampard si adatta meglio al suo stile di gioco e lo stesso tecnico ha in mente una posizione e un ruolo che gli permetterà di fare davvero bene. Cosa che, evidentemente, non gli sarebbe stata garantita altrove. Sicuramente non al Manchester City. Come rivela la Bild, infatti, Werner avrebbe ricevuto una telefonata personale persino da Pep Guardiola che avrebbe provato a convincerlo ad andare al Manchester City. Il calciatore, nonostante la proposta allettante, ha preferito declinare l’offerta e vestire la maglia dei Blues, anche perché convinto di avere più possibilità di giocare titolare con la squadra di Frank Lampard.

