West Ham, disavventura per Michail Antonio poche ore prima della gara: incidente in auto mentre era vestito… da pupazzo di neve

Santo Stefano in campo nel Boxing Day della Premier League, ma Natale… nel giardino dei vicini vestito da pupazzo di neve. Questa la disavventura capitata a Michail Antonio, attaccante del West Ham. Il calciatore, mentre era intento a festeggiare con un travestimento simpatico, come raccontato dal Mirror e dal The Athletic è finito con la sua Lamborghini in un giardino di una dimora di Londra.

La ricostruzione ipotizzata dai media inglesi è che l’incidente sia avvenuto intorno alle 18.30 del giorno di Natale mentre il giocatore stava andando in ritiro dai compagni per prepararsi alla sfida contro il Palace, dopo l’allenamento mattutino. Qualcosa, però, non è andato come avrebbe dovuto e Michail Antonio si è ritrovato, dopo un bel botto, con la sua auto in un giardino. La famiglia che abita nella casa davanti alla quale si è schiantato Antonio si sarebbe spaventata per il rumore causato dall’impatto della vettura ma si sarebbe subito tranquillizzata dopo aver visto il calciatore uscire illeso dall’auto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene… Anche se pare che Michail Antonio non abbia ancora ripagato i danni causati.