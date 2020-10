West Ham-Manchester City, tifosi potranno vederla a due passi dallo stadio… ma al cinema

Una bella notizia per i tifosi del West Ham che domani potranno assistere alla partita contro il Manchester City in campionato direttamente su mega schermo, non dello stadio, bensì di un cinema. Lo riporta il Times che spiega come l’incontro sarà trasmesso in alcuni cinema di Londra in modo da far rispettare le leggi riguardo al numero di spettatori che possono assistere all’evento in live.

West Ham-Manchester City trasmessa al cinema

La partita di Premier League tra gli Hammers e la squadra di Guardiola curiosamente verrà trasmessa da diversi cinema ma in modo particolare fa specie come proprio a 500 metri dallo stadio ci sia una delle sale che ospiterà la messa in onda della gara per soli 100 tifosi. La proiezione del match del West Ham contro il Manchester City avrà un costo di 6.99 sterline. Sarà vietato l’atteggiamento da stadio con cori e canti e i sostenitori dovranno indossare la mascherina. Inoltre, per rispettare rigidamente il protocollo, sarà vietato mangiare o bere anche se su questo tema ci sono stati degli scontri.