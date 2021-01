West Ham, nel consiglio di amministrazione una famosa ex pornostar

La nomina di nuovi componenti del consiglio di amministrazione di una società di calcio, in generale, è un aspetto che non interessa tanto ai tifosi. Tuttavia, nel calcio inglese una notizia del genere sta facendo molto rumore. Al West Ham United in Premier League, c’è una donna che, alla fine degli anni ’90, era una rinomata attrice porno e ora è a capo del consiglio di amministrazione della squadra londinese. Questa è Emma Benton-Hughes, attuale moglie di David Sullivan, co-presidente del West Ham . I londinesi hanno chiuso il 2019 con una perdita di quasi 30 milioni di sterline. Ora il numero di richieste di Google per il link “West Ham and the Pornstar” ha raggiunto i 2 milioni in un paio di giorni, e parole chiave simili vengono inserite in siti specializzati. Insomma i dirigenti inglesi del West Ham sanno esattamente come aumentare immediatamente l’interesse per il club.