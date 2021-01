West Ham, Rio Ferdinand: “Contro l’Arsenal ho giocato ubriaco”

Nuove rivelazioni choc di Rio Ferdinand ex calciatore del Manchester United. Quando era da poco aggregato alla prima squadra del West Ham, l’ex difensore ha ammesso che ha dovuto sostituire Paulo Futre, che ha saltato il debutto con gli Hammers arrabbiato per il numero della maglia assegnatogli. Rio Ferdinand però ha saputo all’ultimo momento da un membro dello staff del West Ham mentre era nella lounge di Highbury a bere brandy e Coca-Cola. Rio Ferdinand, allora 17enne, ha dichiarato in un’intervista al Sun: “Avevo un brandy e una Coca-Cola in mano quando mi hanno avvisato di essere in panchina. Sono andato in panchina pensando, ‘Per favore, non fatemi entrare, dopo tre brandy e Coca-Cola, non posso entrare in campo’. E poi sono entrato“. Rio Ferdinand, però, è poi entrato in campo all’87’ minuto di gioco per sostituire Slaven Bilic nella sconfitta per 2-0 del West Ham contro l’Arsenal.