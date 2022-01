Wijnaldum, addio al Psg per la sua “squadra del cuore”: l’Arsenal…

L'olandese non è felice a Parigi e vuole andare via

L'addio al Liverpool e l'approdo al Paris Saint-Germain. Una scelta che non si è rivelata vincente, per ora. Parliamo di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese, che starebbe pensando di lasciare la Francia per fare ritorno in Inghilterra, ora, però, in quella squadra che davvero significa qualcosa per lui: l'Arsenal.