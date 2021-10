Wijnaldum: “Al PSG non sono felice perchè gioco poco”

Wijnaldum si è sfogato dal ritiro della sua nazionale

POCO SPAZIO - Sul suo momento ha rivelato:" A volte non giocare diventa preoccupante. Non posso dire di essere totalmente felice, la situazione venutasi a creare non è quella che mi aspettavo. Ma il calcio è così, dovrò imparare ad affrontare anche questi momenti. Sono uno che lotta sempre, devo rimanere positivo e lavorare sodo come ho sempre fatto".

VAN GAAL - Di lui ha parlato anche il CT dell'Olanda, Louis van Gaal, che ha espresso tutta la sua preoccupazione per lo scarso minutaggio del giocatore:"Sono preoccupato per lui. Ci ho parlato subito appena è arrivato in ritiro con il resto dei compagni. Continuo ad avere fiducia in lui e negli altri giocatori che hanno la stessa sua situazione, ma arriva da uno stop per infortunio, ha bisogno di giocare di più per ritrovare una condizione fisica ottimale".