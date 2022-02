Wijnaldum e il Psg: “Ci vuole tempo per vincere. Anche al Liverpool…”

L'olandese parla della sua stagione in Francia e del desiderio di competere per vincere ogni trofeo

MALCONTENTO - "Il fatto è che quando ho fatto l'intervista in cui avevo detto che le cose non stavano andando come avrei sperato, ero chiaramente deluso. Non stavo trovando molto spazio e penso che chiunque, quando rimane in panchina, non sia felice. I media hanno però interpretato le mie parole come se volessi andare via o altro. Ma non è così", ha spiegato Wijnaldum.