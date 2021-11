Wijnaldum pentito del Psg: vuole tornare in Premier League

Possibile movimento di mercato sull'asse Francia-Inghilterra

PENTITO - Dopo l'addio in estate al Liverpool, Wijnaldum, stando a quanto riporta TeamTalk, starebbe strizzando gli occhi all'Inghilterra, desideroso di fare ritorno in Premier League. Sul centrocampista avrebbe messo gli occhi il nuovo Newcastle che in gennaio interverrà pesantemente sul mercato visto il recente cambio di proprietà che porterà investimenti importanti per il club. In tal senso, il nome di Wijnaldum sarebbe in cima alla lista degli emiri. Da capire se il Psg ostacolerà questa possibile uscita. Ricoridamo che il classe 1990 è arrivato all'ombra della Tour Eiffel come parametro zero.