Wijnaldum, questione di… velocità: “4 settimane per trattare col Barcellona. Poi il Psg…”

L'olandese ha firmato col Psg dopo una trattativa lunga ma inconcludente col Barcellona

Alla fine l'ha spuntata il Paris Saint-Germain . Georgino Wijnaldum , dopo essersi liberato dal Liverpool, ha scelto il club francese, non senza sorpresa. Infatti, per settimane l'olandese è stato accostato al Barcellona di Ronald Koeman eppure la firma nero su bianco è arrivata con il club di Ligue 1. La spiegazione è arrivata dal diretto interessato che è impegnato con la sua Olanda ad Euro 2020.

VELOCITA' - Nella conferenza stampa di vigilia del debutto Oranje contro l'Ucraina, Wijnaldum ha spiegato: "È stata una scelta difficile. Per quattro settimane abbiamo trattato con il Barcellona, ​​ma non siamo arrivati ​​a un accordo". E quando una trattativa non si chiude... "Il Psg è stato più deciso e veloce. Anche il progetto mi è piaciuto molto. Ma è stato difficile. Devo dire che anche io pensavo di andare al Barcellona. Quello è stato per molto tempo l'unico club veramente interessato. Durante l'Europeo vuoi essere concentrato al cento per cento sul torneo. È stata una settimana frenetica in cui ho dovuto fare delle scelte. Barcellona e PSG sono due grandi club nei quali mi piacerebbe giocare. È un sollievo che io abbia fatto la scelta prima dell'inizio dell'Europeo".